Командующий Черноморским флотом наградил флотских футболистов

Футболисты флотской команды «Черноморец» за успешное выступление в на чемпионате Вооруженных сил России 27 сентября получили награды из рук командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.

Команда ФК «Черноморец» заняла на соревнованиях третье место.

После церемонии награждения В.Соколов прокомментировал задачи Черноморского флота в настоящий период и ход их выполнения.

— Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены командованием перед ним. Успешно и уверенно выполняют задачи надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска. Практически не сходят с экранов Центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом Президента РФ наша 810 отдельная бригада морской пехоты, гвардейская и орденов Жукова и Ушакова. Это первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова, — сказал В.Соколов журналистам.

Чемпионат по футболу Вооруженных сил РФ проходил в Смоленске в середине сентября. За победу боролись пять команд, первое место заняла команда Южного военного округа.