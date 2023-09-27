Канализация в Бельбек в Дальнем больше не течет

Неработающие очистные в селе Дальнее департамент городского хозяйства достроил и ввел в эксплуатацию по решению суда.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Севприроднадзора провела проверку организации водоотведения в селе Дальнее. Было установлено, что многоквартирные жилые дома этого населенного пункта оборудованы централизованной системой водоотведения. Но имевшиеся в границах водоохранной зоны реки недостроенные очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод не эксплуатировались, поэтому сточные воды сбрасывались в реку Бельбек без очистки.

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление природоохранной прокуратуры к департаменту городского хозяйства об организации водоотведения сточных вод в реку Бельбек в соответствии с требованиями закона. Были выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и очистные ввели в эксплуатацию.

По истечении периода их опытной эксплуатации установлено, что водоотведение сточных вод села Дальнее осуществляется без нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.