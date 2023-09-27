Детскую поликлинику на проспекте Гагарина не откроют до конца года

Сроки окончания капремонта медучреждения опять перенесли, теперь уже на конец 2023 года.

Предыдущий подрядчик — симферопольское ООО «Талан Строй» — с работами не справился. Вместо него назначили другого исполнителя — севастопольское ООО «Строй Град Сервис».

С новым подрядчиком правительство города подписало два дополнительных соглашения к старому контракту: на капитальный ремонт поликлиники выделили 8,4 млн рублей, на ремонт наружного ограждения — 6,1 млн рублей. Аванс в 7,2 млн рублей за два объекта подрядчик уже получил.

Соглашениями предусмотрено выполнение демонтажных работ в здании поликлиники, расширение дверных проемов, ремонт бетонных крылец и отмостки, замена полов, стен и потолков, монтаж дверных и оконных блоков, инженерных сетей.

В капитальный ремонт ограждения вокруг поликлиники входит демонтаж старого забора и монтаж нового, а также обустройство освещения и системы контроля и управления доступом. Завершение работ запланировано на 30 ноября.

Детская поликлиника на пр.Гагарина была закрыта на ремонт в октябре 2022 года. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. По результатам деятельности ООО «Талан Строй», с которой контракт был разорван, капремонт в поликлинике они выполнили на 17%; ремонт забора — наполовину.