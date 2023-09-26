Во время воздушной тревоги кто-то спустился в убежище, а кто-то остался дома

Для севастопольцев наступила новая реальность: в городе звучат оповещения о воздушной тревоге. Но оказалось, что не все горожане знают, как правильно действовать в этой ситуации.

Жительница Севастополя Екатерина вечером, 25 сентября, во время воздушной тревоги гуляла на набережной в Артбухте. Когда включили сирены, кто-то решил не прерывать прогулку, но девушка решила спуститься в укрытие.

— Многие пошли в убежище по указателю и я за ними, так как мне было все-таки не по себе. Это оказалось подвальное помещение в кафе. Молодой бармен сказал, что во время Великой Отечественной войны здесь было бомбоубежище. Там стояли стулья, нам принесли воду. В основном, все были молодыми и пытались поддержать друг друга, как-то развеселить. Одна девушка с Северной стороны испугалась и плакала, переживала, что катера не будут ходить и она не сможет уехать домой. Другая женщина целый час пыталась вызвать такси, но никто не вызов, конечно, не приехал, — рассказала Екатерина.

По словам Екатерины, ей не совсем понятно «героическое» поведение людей, которые остались прогуливаться по набережной. Правда, некоторые из них были немного навеселе.

Хорошие впечатления у горожан остались и от убежища в кинотеатре «Победа».

«Хочу выразить благодарность кинотеатру «Победа», нас пустили, открыли подвал, принесли диванчики и предложили водички. У них еще лежат фонарики и маски», — поделились севастопольцы в социальных сетях.

Впрочем, так повезло не всем. Немало и негативных отзывов: «Во время тревоги детский сад №127, где должно быть убежище, никто двери не открыл, на телефон не ответили». «Героев Бреста, 27. Все убежища закрыты на замки! Не попасть. По контактному номеру домоуправленец сообщил, что ключи только у него, а он не в Севастополе. Да еще и сказал: да кому вы нужны вообще! Зачем по вам будут стрелять ракетами за 10 млн».

Похожие комментарии написали жители улицы Токарева и Адмирала Владимирского.

В социальных сетях появилось видео, где охранник Дворца культуры рыбаков во время воздушной тревоги 25 сентября не пустил детей в укрытие. Он аргументировал это тем, что имеющееся во дворце убежище предназначено только для сотрудников учреждения.

Конечно, поведение охранника вызвало бурное негодование севастопольцев. Губернатор Михаил Развожаев по этому поводу высказался жестко: «Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это — прописная истина. Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что «люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания»».

М.Развожаев поручил провести служебную проверку, пообещав, что все причастные будут наказаны.

Остались дома

— Мы с мужем остались дома. Никуда не пошли, но все-таки хотим сегодня узнать, где находится наше убежище. Наши соседи вели себя-по разному: одни позвали в гости вместе выпить, хотя я так делать не рекомендую, можно таким образом и спиться. У другой соседки есть дети школьного возраста, она им объяснила, как правильно себя вести в подобной ситуации. Они оборудовали себе пространство в коридоре, но на всякий случай собрали «тревожный» чемоданчик, — рассказала еще одна жительница Севастополя Валентина.

Что делать, когда звучит тревога

На сайте правительства Севастополя опубликована памятка о действиях населения по сигналу «Воздушная тревога!»

С момента поступления сигнала тревоги у жителей города есть 30-50 минут, чтобы принять меры для обеспечения личной безопасности — перебраться в укрытия или остаться дома, следуя инструкции.

1. При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

— плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;

— перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

2. При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

— плотно закрыть окна;

— перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

— предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

— оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

— не используя лифт следовать в укрытие.

3. При нахождении в частном доме:

— плотно закрыть окна;

—- перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— использовать для укрытия наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение (подвал, погреб).

4. При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении:

— выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данного предприятия (организации), образовательного учреждения;

— занять место в защитном сооружении гражданской обороны или в сооружениях двойного назначения (подвальных помещениях, переоборудованных для укрытия).

5. При нахождении в общественных местах:

— действовать по указанию администрации;

— использовать для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.

6. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

— остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

— покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

7. При нахождении на улице:

— использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

Помните! Не подходят для укрытия:

— места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

— места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 метров.