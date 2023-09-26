В стране проходит «Монетная неделя»

Накопившиеся в доме металлические деньги можно обменять в банке на купюры. В этом состоит смысл проведения так называемой «Монетной недели», которая объявлена Центральный банком России в период с 25 сентября по 8 октября.

Как сообщается, в этом году «монетная неделя» впервые проходит практически во всех регионах страны одновременно. В ней принимают участие около 2500 подразделений более 50 банков страны.

В этот период можно будет без комиссии зачислить сумму на счет или обменять монеты на банкноты. Банки могут выдавать в том числе и новые сторублевые банкноты. В виде бонуса людям могут предложить и памятные монеты Банка России, например, «Смешарики».

Известно, что «Монетная неделя» проводилась в России и прежде, но во Всероссийском масштабе проводится впервые.

Тонны монет — в копилках

Как сообщается на сайте Центрального банка России, в настоящее время в обороте в стране находится почти 71,8 млрд монет. Если попробовать разделить эту сумму на всех жителей России, то на каждого придется примерно 500 монет. В пересчете это составит 1,5 килограмма, или около 850 рублей. Тяжело и неудобно!

К тому же, как водится, большая часть металлических денег «прячется» в копилках и коробках. Рассказывают, что были случаи, когда некоторым регионам удавалось собрать десятки тонн монет.

В Севастополе меняют по четырем адресам

На сайте ЦБ России указано, что условия обмена монет на купюры или зачисления суммы на счет следует уточнить в конкретном банке. В Севастополе таковых — пять:

– Проспект Генерала Острякова, 80 — АО Банк «ЧБРР»;

– Проспект Генерала Острякова, 128 – АО «Генбанк»;

– Улица Ленина, 15 – АБ «Россия»;

– Площадь Нахимова,1 – РНКБ Банк (ПАО);

– Проспект Нахимова,1 – ПАО «Промсвязьбанк».

Что нести и сколько?

Ограничений по количеству монет нет. Причем, некоторые банки даже предлагают своим клиентам сувениры или памятные монеты. Впрочем, подробности лучше уточнить в самом отделении банка, в котором решено произвести обмен. Однако надо помнить, что обмену подлежат монеты Банка России, находящиеся в обращении по сей день, выпущенные начиная с 1997 года.

Что взять, кроме монет?

Для обмена необходимо предъявить паспорт, в самом же банке предложат заполнить заявление.

Да, и еще: желательно еще до похода в банк самим рассортировать мелочь по номиналу – так будет легче всем и обмен пройдет быстрее! Сданную мелочь можно зачислить на счет при условии, что вы клиент данного банка.

У слову, окисленные, потемневшие монеты, а также погнутые, поцарапанные и даже просверленные принимают тоже.