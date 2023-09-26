В школьных столовых кормят невкусно и дорого

В образовательных учреждениях Севастополя учащиеся отказываются от бесплатного горячего питания: 70% завтраков и обедов отправляются в отходы. И ни власти города, ни депутаты, ни Роспортербнадзор исправить ситуацию не в силах.

В очередной раз тему о неудовлетворительном горячем питании в школах подняла депутат от партии пенсионеров Елена Глотова во время отчета главы Контрольно-счетной палаты (КСП) Севастополя Юлии Кокаревой в заксобрании 26 сентября.

Некачественная пища и «священные коровы»

По данным депутата, в 2021-22 году КСП проводила контрольное мероприятие: проверку средств, предоставленных департаментом образования на организацию питания обучающихся.

— По результатам проверки выяснилось о большом количестве отходов готовой продукции — до 70% завтраков и обедов дети возвращают назад. Все понимают, что причина одна — некачественная пища. К сожалению, процесс контроля за качеством питания, на мой взгляд, сегодня несовершенен, — заявила Е.Глотова

Департамент образования пытался выровнять ситуацию: организовал межведомственную комиссию, которая изучала состояние питания в школах. К сожалению, прокуратура тогда встала на сторону прав предпринимателей и на сегодняшний день так и нет понимания, как обеспечивать качество питания в образовательных учреждениях.

— Что нам делать? Как повысить качество питания наших школьников? — сокрушалась Е.Глотова на заседании.

Из ответа Ю.Кокаревой парламентарии узнали, что в прошлом году представители КПС по данному вопросу проверили три школы. Были выявлены два подрядчика, которые кормили детей с грубыми нарушениями. На них КСП составила жалобу и направила ее в Роспотребнадзор. Но в проведении дополнительной проверки им отказали, сославшись на мораторий на проверки малого бизнеса.

— У нас что, предпринимательское сообщество — священное животное, которое трогать нельзя, — задалась риторическим вопросом Ю.Кокарева. — В этом году мы планируем повторно отправить обращение в Роспотребнадзор о необходимости проведения проверки. Если нам снова будет отказано, будем обращаться в прокуратуру. Если прокурор посчитает наши доводы обоснованными, он сможет обязать Роспотребнадзор провести проверку этих двух региональных операторов, — объяснила Ю.Кокарева.

Золотые пирожки

О недопустимой ситуации в школьных столовых также высказался и депутат Вячеслав Горелов. Он объявил собравшимся, что проблема не только в некачественном питании, но еще и в непомерном завышении цены на пирожки, которые продают детям в школьных буфетах за наличные деньги.

— Там еще одна проблема, которая касается священной коровы — предпринимателей. Во многих школьных буфетах стоимость пирожков гораздо превышает стоимость таких же пирожков в торговой сети, — недоумевает депутат.

Происходит немыслимое: чтобы не тратить деньги на покупку дорогих пирожков учащиеся на перемене выходят из школы, поворачивают за угол, покупают пирожки, которые стоят дешевле, а потом опаздывают на занятия.

— На это необходимо обратить внимание! Ситуация недопустимая! Кто такие смелые у нас, которые могут себе позволить такие цены задирать в школьных буфетах? С этим надо разбираться, — возмутился В.Горелов.