После 15 сентября вас некому будет спасать в море

В МЧС подвели итоги купального сезона: было зарегистрировано 20 происшествий на воде, 16 человек погибло

«Удалось предотвратить 10 несчастных случаев. В том числе четверым детям была оказана помощь — их своевременно доставили из воды на сушу матросы-спасатели», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Официально купальный сезон завершился 15 сентября. В МЧС предупредили, что до открытия нового сезона операторы пляжей имеют право не обеспечивать дежурство спасателей.

«Поэтому, отправляясь на море сейчас, гражданам важно понимать, что за свою безопасность они несут ответственность самостоятельно. Несмотря на то, что МЧС России ведёт статистику происшествий на водных объектах, обеспечение безопасности непосредственно на пляжах региона осуществляется не силами ведомства», — предупредили в МЧС.

На пляжах в сезон дежурят нанятые матросы-спасатели, с которыми заключен договор у операторов. При несчастном случае на море силы МЧС также могут быть привлечены, однако будут направлены из места постоянной дислокации. Оперативное реагирование на происшествие и первая помощь пострадавшим на оборудованных пляжах — задачи именно матросов-спасателей. В полной мере выполнять их эти специалисты будут уже следующим летом, пояснили в пресс-службе.