Пьяный пляжник забыл надеть трусы

Нетрезвый мужчина в одной футболке, без нижнего белья и обуви спокойно ожидал автобуса на остановке в Севастополе. Он очень удивился, когда его задержали росгвардейцы, а участливый свидетель событий подарил трусы.

«Во время патрулирования территории Гагаринского района Севастополя сотрудники экипажа Росгвардии увидели на остановке общественного транспорта «Парк Победы» мужчину, на котором из одежды была лишь футболка. Заметив служебный автомобиль, полураздетый нарушитель общественного спокойствия предпринял попытку скрыться, но был задержан росгвардейцами», — сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина был пьян. Задержанный пояснил, что он шел с пляжа Омега, но не вспомнил, почему он в таком виде и где оставил отсутствующие нижнее белье, брюки и обувь. Пока сотрудники Росгвардии выясняли личность незакомплексованного мужчины, один из очевидцев событий сбегал домой и принес нарушителю спокойствия недостающие предметы одежды.

Неудачливого купальщика доставили в отделение полиции. Оказалось, что его там уже знали: мужчина уже не раз появлялся в общественных местах в нетрезвом виде.