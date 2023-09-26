Окна вставят, крыши починят

На аппаратном совещании правительства Севастополя 25 сентября обсуждался вопрос устранения ущерба, нанесенного городской инфраструктуре после ракетного удара по штабу флота.

«Давал поручения по устранению последствий удара по штабу флота, был нанесен определенный ущерб городской инфраструктуре. Хотелось бы особенно поблагодарить все городские службы — всё оперативно отработали, последствия ликвидировали. Тем не менее, причинен ущерб многоквартирным домам — стекла повылетали, крыши кое-где повреждены, это, конечно, нужно будет привести в порядок за счет городского бюджета», — отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Из доклада и.о.вице-губернатора Евгения Горлова стало ясно, что пострадали семь многоквартирных жилых домов и один частный, 16 квартир, 23 окна. Осколки повредили одну крышу многоквартирного дома и одну крышу частного дома.

«На данный момент идет закупка материалов. До конца текущей недели планируем закончить всё остекление», — пообещал Е.Горлов.

По его словам, за два выходных дня полностью очищен центр от следов ракетной атаки, это порядка пяти тысяч квадратных метров территории.

Губернатор отметил, что на домах, где повреждена кровля, будет проведен ее внеочередной капитальный ремонт.

Как сообщало Министерство обороны РФ, 22 сентября киевским режимом был нанесен ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота в центре города. Сообщалось об одном погибшем военнослужащем.