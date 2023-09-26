Как грамотно обеспечить информационную безопасность

Интернет и социальные сети появились далеко не вчера и прошли целую эволюцию. От простых и примитивных чатов тет-а-тет до современных и привычных. Ежедневно туда заглядывают сотни миллионов человек. Знакомятся, общаются, находят нужную информацию, предлагают товары и услуги.

Социальные сети — зеркало современного общества. А в обществе присутствует как хорошее, так и плохое. И как в настоящем социуме, в социальных сетях нужно самостоятельно заботиться об информационной безопасности.

Старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо рассказал, какие правила нужно соблюдать при использовании социальных сетей, чтобы жить было проще и безопаснее.

1. Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию. Информацию, которая защищена слабым паролем, можно с тем же успехом прокричать в мегафон у метро. Используйте длинные пароли, состоящие из букв и цифр в различных регистрах, а также спецсимволов — хотя бы 12 символов, а лучше еще больше. Двухфакторная аутентификация, (это когда при авторизации на своей страничке присылается смс с кодом) многократно усиливает стойкость аккаунта ко взлому. Установите ее на всех ресурсах и сервисах, где это возможно.

2. Работа с персональными данными. Все мы волей-неволей храним в соцсетях немало личной информации — и если вы используете настройки по умолчанию, то значительную часть этих данных может видеть буквально кто угодно. Не следует публиковать свои личные данные: пароли, телефоны, адреса, дату рождения и другую личную информацию. Обязательно выходите из аккаунтов после завершения работы. А если заходите в социальную сеть или почту с чужого гаджета, не забудьте выйти.

3. Будьте осторожны, нажимая на кнопку «добавить в друзья». Надо понимать, что все наши многочисленные «друзья» в социальной сети друзьями являются весьма условными. Большая часть – это малознакомые нам в реальной жизни люди. Незнакомый человек, отправляющий предложение «подружиться», вполне может оказаться злоумышленником в поиске очередной жертвы. При этом внешне его профиль в соцсети может казаться вполне приличным.

4. Устанавливайте антивирусные программы. Установите антивирусные программы на все гаджеты, которыми пользуетесь. Тогда мошенники не смогут завладеть данными с вашего устройства, даже если вы перейдете по вредоносной ссылке. Главное не забывать обновлять защитные системы.

5. Не переходите по сомнительным ссылкам и объявлениям. С подозрением относитесь ко всем незнакомым телефонным номерам, СМС, письмам, которые ведут на суперакции, опросы за вознаграждение, мегабонусы и прочее.

6. Личную информацию лучше оставить при себе. Иногда люди, не задумываясь о последствиях, отправляют скан своего паспорта через социальную сеть. Однако иногда бывают случаи утечки информации по вине самой социальной сети. Лучше предъявлять паспорт лично. Если пришлось сканировать и пересылать по электронной почте письма со сканами важных документов, лучше удалять их сразу после отправки, а не хранить в почте.