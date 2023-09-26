Бархатный сезон продержится до конца сентября

Пора бархатного сезона, установившаяся на юге России и Северном Кавказе в начале прошлой недели, продержится до конца сентября. Температура воздуха в ряде регионов будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Жители и гости юга России, Северного Кавказа смогут наслаждаться бархатным сезоном до конца сентября благодаря антициклону. В западной части юга России температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в восточной, ближе к Каспию, — на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Но из-за взаимодействия с областью низкого давления, которая находится над Турцией, Черным морем, будет плотный восточный ветер», — сказала она.

В Севастополе во вторник и среду прогнозируют до 27-29 градусов, в четверг и пятницу — до 24-26 градусов при ветре с порывами 12-14 м/с. В Ялте на этой неделе — до 21-23 градусов тепла, ветер ослабеет на курорте к четвергу. В Сочи — до 24-26 градусов, ветра не будет, в Краснодаре — до 27-29 градусов.

«Температура морской воды комфортна. В Ейске — 20 градусов, в Феодосии и Алуште — 22 градуса, в Ялте, Евпатории и Анапе — 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса, Сочи и Туапсе — 25 градусов», — добавила собеседница агентства.