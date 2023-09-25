Веселые волонтерские трусы поднимают настроение

«Такое нижнее белье поднимает парням настроение. У севастопольцев сохранились целые залежи ситца и бязи, они приносят их нашим швеям», — рассказали волонтеры.

Себестоимость таких трусов — почти нулевая. В шкафах у горожан лежат метры ткани еще с советских времен, которая так и не пригодилась. Зато она принесет пользу сейчас. Шить трусы достаточно просто — опытная мастерица справится за полчаса. Выкройки разных размеров швеи пересылают друг другу. Сшитые изделия волонтеры передают в госпиталь и на передовую.

«Нас часто спрашивают: зачем нужны трусы? Трусов нужно много для раненых и там, где трудно что-либо постирать. Так что это расходный материал», — объясняют мастерицы.

Шуток на тему трусов от волонтеров в социальных сетях сейчас немало. А у севастопольских швей даже появилась примета: «Та, которая пошьет труселя правильного размера, выйдет замуж». В ответ на это приходят такие сообщения: «А у меня и муж есть, и ткань для трусов тоже? Что делать?» Ответ простой: «Конечно же шить!».

В социальных сетях уже появились и «модные» фотографии от бойцов в нижнем белье веселой расцветки и забавные истории. Например, о том, как в неуставных трусах не попасться на глаза командиру...

Волонтеры из Севастополя сшили уже тысячи трусов. Точное их количество подсчитать сложно. Зато известно: следующая партия будет сшита из ткани с Микки Маусом. А недавно появилась еще одна идея: из веселой ткани шить и подшлемники.