Собутыльника убил случайный знакомый со стройки

Заключен под стражу подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено 20 сентября возле торгового центра «Муссон». Трагедия случилась после совместного употребления алкоголя.

«Предварительно установлено, подозреваемый — 31-летний приезжий гражданин, работающий на стройке, после совместного распития спиртных напитков с 45-летним случайным знакомым в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ему несколько ударов ножом в область шеи и скрылся. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Севастополю уточнили, что ранним утром 20 сентября на территории парка «Каменный цветок» в Гагаринском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший — житель Севастополя, он работал на стройке.

«К месту преступления незамедлительно выехали опытные следователи и следователи-криминалисты Севастопольского межрайонного следственного отдела. Проведен тщательный осмотр территории, изъяты вещественные доказательства. Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска личность злоумышленника была установлена, он был оперативно задержан», — рассказали в пресс-службе.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.