Севастополь официально не участвует в сельскохозяйственной выставке в Москве

Департамент сельского хозяйства города разместил в соцсетях информацию о сельскохозяйственной выставке в Москве. «В период с 4 по 7 октября в Москве пройдет ключевое событие в отечественном АПК — XXV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023», приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году площадкой ее проведения впервые станет государственный аграрный университет им.Тимирязева, а основной темой — развитие аграрной науки и образования. Выставка традиционно представит достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере технологического и научного обеспечения», — сказано в пресс-релизе севастопольского департамента сельского хозяйства.

На вопрос «Севастопольской газеты», какие севастопольские предприятия поедут на выставку и какими достижениями они будут там делиться, в департаменте ответили, что из-за нынешней сложной ситуации представители департамента или других местных государственных органов посещать выставки в Москве не планируют. Но представители агропромышленных, фермерских и других сельскохозяйственных предприятий города могут напрямую подавать заявки для участия в данных мероприятиях. Департамент такую деятельность не контролирует и учета не ведет.