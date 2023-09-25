ПВО уничтожает и перехватывает ракеты и беспилотники над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили и перехватил четыре украинских беспилотников над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В сообщении от 24 сентября МО подсчитало атаки за неделю, которыми «противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове». В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.