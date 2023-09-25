Просят не пугаться: взрывы — это демонтаж

В понедельник, 25 сентября, около 11.15 в Севастополе раздался взрыв. Как оказалось, в здании штаба флота демонтируют аварийные конструкции.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва», — сообщил в соцсетях через несколько минут губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он предупредил горожан, что работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00: «Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем».

Исторической здание штаба Черноморского флота пострадало в результате украинского ракетного удара 22 сентября 2023 года. По крайней мере, одна из ракет достигла цели.