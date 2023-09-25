Причалы катеров будут ремонтировать быстрее плана

Проекты реконструкции пассажирского катерного пирса у Графской пристани, причала в Большом Инкермане, пирса на Северной стороне и строительство пассажирского причала на Радиогорке должны выполнить не в 2026 году, а уже в этом.

О корректировки сроков стало известно из ответа департамента транспорта на запрос уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

«Согласно заключению о техническом состоянии причального сооружения №49 в Инкермане, причал признан негодным и выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием (сверхнормативный износ свайного поля составил более 80%) в связи с чем, швартовка пассажирских катеров является не безопасной», — отмечено в документе.

Далее сообщается, что в соответствии с госпрограммой «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя» предусмотрена реконструкция восьми пирсов и причалов в Севастополе: проведение проектно-изыскательских работ запланированы на 2026 год, а строительно-монтажные работы — на 2027 год. Понимая социальную значимость объектов морской инфраструктуры, департамент транспорта направил в правительство РФ обосновывающие документы, предусматривающие корректировку госпрограммы и переноса сроков проведения проектно-изыскательских работ на текущий год по следующим мероприятиям: реконструкция пассажирского катерного пирса №147 у Графской пристани; причала №49 в Большом Инкермане; пирса №10 на Северной стороне; строительство пассажирского причала в бухте Матюшенко (микрорайон Радиогорка).