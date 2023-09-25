Премировали водителя, который вывез детей из центра Севастополя после ракетного удара
Водителя автобуса 12-го маршрута Игоря Колосова, который вывез школьников из центра Севастополя 22 сентября, когда город подвергся ракетному удару, наградили денежной премией. Об этом руководство ГУП «Севэлектроавтотранс» попросила классный руководитель учеников.
«22 сентября центр города был атакован ракетами. От взрыва на автобусе ГУП маршрута 12 было выбито стекло. Водитель Колосов Игорь Владимирович, высадил на остановке пл.Нахимова пассажиров и намеревался ехать в депо. На остановке находились ученики 4-В класса средней школы №38, их классный руководитель обратилась к водителю с просьбой эвакуировать детей, — сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» — Предприятие гордится тем, что в его составе находятся сотрудники, которые готовы прийти на помощь в самых сложных и экстремальных условиях».
Классный руководитель 4-В класса Ирина Мащенко рассказала «Севастопольской газете» подробности того непростого дня.
— В пятницу мы с детьми ездили на экскурсию в музей Черноморского флота, а после этого пошли гулять по Приморскому бульвару. Когда начались взрывы, дети сначала не поняли, что происходит. Они стали мне задавать вопросы, я пыталась их успокоить, объясняла, что проводятся учения, что это такая игра. У детей не было истерик, никто не падал в обморок, но у некоторых девочек глаза были на мокром месте, — вспоминает учительница.
По словам И.Мащенко, в этот момент она чувствовала свою огромную ответственность за 22 ребенка. Тем более, сопровождали детей только двое взрослых — классный руководитель и мама одного из учеников. Группу школьников учительница привела на остановку, но движение уже было перекрыто.
— Я вышла на дорогу и стала голосовать. Автобус ехал быстро, он уже не должен был останавливаться. Автобус попал под ударную волну, у него было повреждено стекло. Конечно, если бы в машине были бы выбиты стекла, как некоторые писали в соцсетях, я бы не стала рисковать жизнью детей. С нами вместе в салон стали заходить и другие люди, водитель пытался им объяснить, что не имеет права останавливаться, — рассказала И.Мащенко.
В итоге И.Колосов довез детей до нужной остановки, которая находятся рядом со школой №38 на пр.Генерала Острякова. К тому времени учительница уже написала всем родителям, чтобы они встретили своих детей. С теми учениками, за кем не успели прийти, И.Мащенко пошла в школу. И только потом в городе включили сирену оповещения.
В понедельник, 25 сентября, ученики 4-В пришли как обычно на занятия. Взрослые рассказали, что некоторые дети все-таки испытали стресс, они немного поплакали. Тем не менее, многие, благодаря своей учительнице, пережили потрясение довольно легко. Классный руководитель сама рассказала о произошедшем в социальных сетях и написала в ГУП «Севэлектроавтотранс» просьбу наградить водителя.
— В наше жестокое время такой неравнодушный поступок — уже подвиг. Водитель мог проехать мимо, но не проехал, — уверена учительница.
Нужно сказать, что в этой ситуации героем смело можно назвать саму И.Мащенко, которая не растерялась, успокоила учеников, остановила автобус и передала детей невредимыми их родителям. Можно наградить и классного руководителя 4-В.