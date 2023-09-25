Повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» назвали незначительными

Полученные 13 сентября подводной лодкой «Ростов-на-Дону» Черноморского флота повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», — сказал он.

13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу, где находились на ремонте два корабля. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, два корабля ВМФ, поврежденные в результате удара, «будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов».

Как уточнил собеседник агентства, плановый ремонт подлодки «Ростов-на-Дону» на Севморзаводе должен был продлиться несколько месяцев. На другом пострадавшем в результате украинского удара корабле — большом десантном корабле «Минск» Балтийского фота — в настоящее время ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, идет оценка объема предстоящего ремонта.

«Ростов-на-Дону» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» входит в состав ЧФ с 2015 года. Подлодки этого типа относятся к третьему поколению и считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 тысяч тонн. Лодка оснащена комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр».