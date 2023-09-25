Обновлен реестр строек

Севгосстройнадзор обновил реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор. В новом списке 129 объектов.

«Севгосстройнадзор продолжает работу по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти. Сведения вносятся в реестр не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации, явившейся основанием для внесения (изменения) сведений в реестр», — сообщил Севгосстройнадзор.

Согласно информации из реестра, самый последний объект, стройку которого контролирует Севгостройнадзор, — жилой комплекс «Александрия» по ул.Колобова. Разрешение на строительство получено 14 июля текущего года. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик».

С актуальным реестром можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/33miYq.