О ракетной угрозе оповещать будут тремя способами

Жители Севастополя смогут узнать о ракетной угрозе из трех источников: сирена, телеграмм-канал губернатора Севастополя, ТВ и радио.

Об этом 25 сентября в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос механизма оповещения населения в случае ракетной угрозы стал одним из основных, рассматриваемых на совещании. Как прозвучало в процессе обсуждения, у жителей города есть от получаса до 50 минут от момента оповещения, чтобы проследовать в укрытие.

Сирену будет включать Единая диспетчерская служба. Алгоритм таков: после губернаторской команды департамент общественной безопасности приказывает запустить сирены, такая же команда поступает федеральным и региональным каналам, дублируясь в Телеграмм-канал губернатора и на радиоканалы.

По словам М.Развожаева, необходимость рассмотрения вопроса связана с новой реальностью, в которую перешел город после атак на Севморзавод и Штаб Черноморского флота.