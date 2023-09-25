Люди на Максимовой даче будут жить рядом с мусорным накопителем

Городской мусорный накопитель возле многоквартирных домов на Максимовой даче не ликвидируют, как просят местные жители. Но к нему проложат объездную дорогу.

В рамках заседания комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания 21 сентября депутаты рассмотрели обращение ТОС «Максимова дача» с просьбой о ликвидации площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории бывшего сокового завода на ул.Каштановая, 5А.

Председатель ТОСа Борис Ковчук рассказал собравшимся комитетчикам, что семь многоквартирных домов расположены вдоль единственной дороги, ведущей к соковому заводу. Но решением департамента городского хозяйства там оборудована накопительная площадка для мусора «Парков и скверов». Жители волнуются, что такое решение обернется для Максимовой дачи и людей, там проживающих, экологической катастрофой.

— К сожалению, такие ситуации у нас становятся системными. Мы не можем этого допустить. Жители, проживающие на Максимовой даче, должны жить так же, как и люди в центре города, в чистом ухоженном микрорайоне. Надо отреагировать оперативно, чтобы жители семи домов чувствовали себя комфортно, — заявил глава комитета Вячеслав Камзолов.

Парламентарии приняли решение, обратиться к властям города с просьбой предусмотреть альтернативный выезд с сокового завода, чтобы мусоровозы не передвигались по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба заксобрания.