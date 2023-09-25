Юные операторы беспилотников приступили к занятиям

Организаторы уникального образовательного проекта «Юный оператор БПЛА» получили так много заявок, что не все желающие смогли попасть в проект, сообщает пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Севастополя.

Счастливчиками, посетившими вводное занятие, которое провели педагоги ДОСААФ, стали учащиеся средней школы №26, студенты Севастопольского морского колледжа и колледжа информационных технологий и промышленности, а также члены спортивный военно-патриотический клуба «Армейский рукопашный бой Победа».

С первых минут общения, стало ясно, что проект востребован: слушатели проявили живой интерес и неподдельный энтузиазм в обретении новых знаний.

Проект «Юный оператор БПЛА» направлен на работу с молодыми людьми 12-18 лет для формирования у них методов научного познания мира, развития исследовательских, прикладных, конструкторских способностей.

В образовательную программу технической разработки беспилотных летательных аппаратов и приобретения навыков управления БПЛА планируется вовлечь около четырех сотен человек. Для них организуют три учебные смены по направлениям: основы FPV-пилотирования, основы технических знаний, основы полетов, практические полеты на симуляторе, 3D-моделирование, конструирование; турнир по FPV-пилотированию YDO92.

Проект организован Морским инновационным центром Регионального отделения ДОСААФ Севастополя при поддержке Фонда Президентских грантов.