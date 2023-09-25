«Фату Моргану» нужно защитить от обломков самостроя

Проектная документация сноса многоэтажной гостиницы на Таврической набережной представлена на согласование в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя.

На Западной стороне Балаклавской бухты будут сносить девятиэтажную бетонную гостиницу, признанную самовольным строением. Но рядом с этим незаконным «домом Пляса» находятся четыре старинных особняка, признанных объектами культурного наследия. Ближе всех к демонтируемому зданию расположена дача «Фата Моргана». До нее 1,75 метра.

От «Склада коньячного завода В.Э.Шитта» до сносимой гостиницы примерно 30 метров, от дачи врача Педькова — 55 метров, до дачи Щербины — 75 метров, угрозы этим историческим зданиям нет. Только дача инженера Завадского «Фата Моргана», до которой от демонтируемого здания менее двух метров, находится в зоне риска. Ей, согласно проведенной экспертизе, требуется усиление основания или несущих конструкций.

Кроме этого по периметру демонтируемых зданий на момент выполнения работ, будут установлены специальные защитные улавливающие устройства в два яруса, перекрывающие опасную зону. Также необходимо организовать производство демонтажных работ с применением щадящих технологических режимов, осуществлять их методом поэлементной разборки с применением режущего инструмента, указано в документе.

Справка

Дача инженера Завадского была построена в начале 20 века. Вместе с другими дачами-дворцами она формировала архитектурный облик западного берега Балаклавы, представляя собой одну из наиболее роскошных вилл.

Автор проекта — архитектор А.И.Гребенюк, который пытался создать образ сказочного дворца-миража, отсюда дача получила свое название «Фата Моргана». Прямоугольное в плане, двухэтажное здание, с двумя большими боковыми ризалитами и небольшим ризалитом по центру главного фасада выстроено в модернизированных формах стиля «мудехар» — смесь мавританского стиля, готики и ренессанса.

Объект культурного наследия регионального значения «Дача инженера А.М. Завадского «Фата Моргана» используется для размещения администрации Севастопольского филиала Военно-исторического музея фортификационных сооружений ФГАУ «УИСП» Министерства обороны Российской Федерации. Здание, понесшее невосполнимые утраты элементов фасада, сейчас совсем не напоминает сказочный дворец.

Склад коньячного завода был основан владельцем винной торговли, почетным гражданином Балаклавы — Вильгельмом Эдуардовичем Шиттом в начале 20 века. До нашего времени склад дошел в аварийном состоянии: разобрана кровля и часть задних стен, полностью утрачены исторические интерьеры. При этом сохраняются плановые габариты здания, а лицевой фасад в два этажа имеет хорошую сохранность композиции и архитектурно-художественного оформления.

Дача Педькова, построенная в конце 1890 — начале 1900-х гг., расположена на западном берегу Балаклавской бухты на высокой искусственной террасе с отступом от линии застройки набережной. К югу от нее располагается небольшой одноэтажный флигель, выстроенный в то же время.

Дача Щербина представляет собой один из ранних образцов рационалистической архитектуры. Здание довольно лаконично по своему архитектурному решению, за исключением простых рамочных наличников, какой-либо декор отсутствует.