Если наболело, жаловаться смысла нет

Ветеран подсчитал, на сколько изменила его жизнь не в лучшую сторону новая процедура выписки льготных рецептов. Результат — стало хуже в восемь раз. А в департаменте здравоохранения так не считают.

Все началось с письма Виктора Алексеевича Спичака, которое ветеран ВОВ и труда принес в редакцию «Севастопольской газеты», озаглавив «Как у людей медицины деградирует забота о ветеранах». Ветеран объяснил: изложил, что накипело. Речь идет об изменившейся в конце прошлого года методике обеспечения льготными лекарствами.

Раньше для получения рецептов на льготные лекарства надо было в регистратуру поликлиники принести «маршрутный лист» в любое удобное для пациента время. Через 10-14 дней (как скажут), опять-таки в удобное время (или даже в другой день) там же забрать рецепты. И то и другое мог сделать не только больной.

Теперь процедуру изменили: нужно по телефону записаться (если повезет) на прием, чтобы через две недели в определенное записью время прийти к специально выделенному терапевту, который принимает определенное количество людей. То есть, минимум, в два раза ухудшили условия получения рецептов, при неизменном количестве больных и притом, что поликлиник для выписки рецептов стало меньше в два раза.

— Раньше выписывали лекарства для инвалидов на четыре месяца, хотя Минздрав разрешал на шесть. С изменением места выписки изменили на два месяца и сроки, то есть ухудшили еще в два раза. В итоге «забота» о ветеранах деградировала в 2x2x2=8 раз, — констатирует В.Спичак.

Он также пожаловался на невнимательное отношение сотрудников поликлиники к таким, как он пациентам. В прошлом году потеряли результаты его анализа крови — мол, гоняли его по разным поликлиникам и кабинетам, так и не нашли.

— В этом году сдал анализы мочи, ответ должен был быть у врача через 10 дней. Пришел через 13, ответа нет — потеряли! А я маломобильный, легко ли мне все это делать? — продолжил В.Спичак. Он уточнил, что речь идет о двух поликлиниках — на Силаева, 3 и на Супруна, 19

Признаемся, не обошлось без критики и в адрес газеты: дескать, журналист хорошо описала в газете отремонтированную больницу им.Даши Севастопольской.

— Но, кроме трехэтажного здания, есть еще одно. Там геронтологическое отделение — для стариков и ветеранов. Я там лежал в апреле. Претензий к медперсоналу нет, а вот к условиям пребывания — много. От персонала они не зависят, это дело департамента. Описывать не буду — долго. Если интересно, поезжайте — посмотрите сами, — предложил В.Спичак.

Мы переслали письмо ветерана в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать и получили лаконичный ответ.

В нем подтверждено, что в конце 2022 года в связи с окончанием ограничительных мер, связанных с ковид-19, дистанционная выписка лекарственных препаратов отменена. В связи с этим в поликлинике №4 была организована работа кабинета по выписке рецептов на льготные лекарственные препараты. Запись на прием проводится за две недели, с целью осмотра врачом-терапевтом для корректировки лечения в случае необходимости. Выписка лекарственных препаратов производится сроком на один месяц, с учетом товарных остатков.

С учетом того, что пациентом является маломобильным и участником ВОВ, 17.08.2023 года ему были выписаны необходимые льготные лекарственные препараты сроком на два месяца (до 16.10.2023) — препараты пациент получил.

Прокомментировали в депздраве и вопрос утери результата анализа. Ветерана обвинили в недостоверности предоставленной информации. Оказывается, результат анализа ему сообщили устно, по телефону.

«Сообщаем, что информация, изложенная в обращении, не соответствует действительности. При поступлении результата врачу-урологу медсестрой в телефонном режиме было сообщено пациенту об отсутствии патологии», — говорится в ответе.

Что касается жалобы на организацию работы гериатрического отделения, то в этом горздрав, судя по всему, не стал особо разбираться по существу жалобы, ограничившись напоминанием, что «в здании произведен капитальный ремонт с заменой всех инженерных систем». И вообще, от «пациентов, проходивших там лечение, поступают только положительные отзывы».

И если кому что не нравится... Получается, что, если кому что не нравится, высказывать свои претензии нет никакого смысла.