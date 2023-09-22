Вязаные игрушки помогут бойцам СВО

В субботу, 23 сентября, в бухте Казачьей пройдет «Ярмарка мастеров Z”. Волонтеры будут продавать вязаные игрушки и носки, а все вырученные деньги отправят на закупку техники для СВО.

Почти миллион рублей на продаже игрушек и других вещей уже собрали волонтеры из объединения «Ярмарка мастеров Z”. Мастера-волонтеры организовали более полусотни ярмарок — каждую субботу и воскресенье с 9 утра и до восьми вечера они проводятся в ДОФе.

— Наши 12 мастериц вяжут игрушки дома, а потом приносят их на ярмарку: чебурашек, мишек, лисичек и ежиков, динозавриков, зайцев и котов и многое другое. Стоимость игрушек — от 200 рублей до полутора тысяч. Кроме того, мы продаем бижутерию, мыло и свечи. Волонтеры из «Полевой кухни» демонстрируют сухие каши и супы, — рассказала руководитель волонтерской группы Ольга Мелина.

Кроме того, мастерицы из этого объединения вместе с волонтерами из «Вязального тыла Z” вяжут носки, шапки и снуды для военнослужащих и выполняют их заказы в виде забавных вязаных зверьков с позывным бойца. Военнослужащие носят их на рюкзаках или вешают в машинах. Для них такой сувенир — как оберег. По словам О.Мелиной, ребята заказывали медвежонка в черном берете, большой популярностью до сих пор пользуются чебурашки — с вязаными автоматами, бронежилетами и в касках.

Пряжа, крючки, синтепон, игрушечные носики и глазки закупаются на деньги, вырученные на ярмарке. Но самая главная задача — помочь военнослужащим.

— Мы оплатили по половине стоимости двух машин — это 500 тысяч рублей. Купили 13 раций, тепляк за 120 тысяч, два «Мавика-3», пеногасители, — рассказала волонтер.

По всем поступившим деньгам и закупкам у волонтеров есть подробный отчет. А вот сколько носков и игрушек они связали, сразу ответить затруднились: много, очень много. Только на этой неделе он отправили за ленточку 76 пар шерстяных носков и 75 вязаных шапок. А еще — носки и шапки подарили раненым бойцам, которые лечатся в севастопольском госпитале. Еще 200 носков дожидаются своей очереди на отправку.

«Ярмарку мастеров Z” проведут по адресу: ул.Казачья, 54 с 12.00 до 17.00 напротив магазина «Феерия цветов».