В ночь на 23 сентября будут устанавливать надземный переход у Ялтинского кольца

Движение транспорта будет перекрыто на улице Сапунгорской (съезд к Ялтинскому кольцу со стороны 5 км) в ночь на воскресенье, 23 сентября, для установки пролета надземного перехода.

«С 23.00 22 сентября до 6.00 23 сентября будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул.Сапунгорская. Ограничения связаны с проведением работ по монтажу пролета надземного пешеходного перехода», — сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта. Вечерние и утренние рейсы маршрутов №№ 91, 92, 103 направят через Сапун-гору, а маршрутов №№8, 18, 37, 40, 182, 183 — через Балаклаву.