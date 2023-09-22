В Нахимовском районе дворники уходят и не возвращаются

Жители Нахимовского района Севастополя массово жалуются на плохую уборку дворов и подъездов. Оказалось, что дворникам мало платят, поэтому они увольняются.

«С дворниками и уборщицами проблема существует, отрицать не будем. В чатах люди жалуются. Мы это мониторим, делаем перерасчет оплаты. Дворники увольняются, так как тариф недостаточный и он экономически невыгодный, соответственно, поставить хорошую зарплату сложно», — объяснил ситуацию директор ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района» Денис Киреев в прямом эфире Центра управления регионом.

Отсутствие какой-либо заметной уборки во дворах и подъездах сообщили жители домов ул. Горпищенко, 110, ул.Адмирала Макарова, 11 и ул.Генерала Мельника, 1. в ответ Д.Киреев предложил нахимовцам, у которых в доме меньше 30 квартир, переходить на непосредственное управление и нанимать уборщиков самим.

«Есть вариант перейти на непосредственное управление и тогда можно поиграться с тарифом, тариф подобрать под себя. Мы дом не бросаем, остаемся с ним, но жильцы уже сами могут найти себе уборщика либо дворника и оплачивать его отдельно», — рекомендовал директор УК.

По его словам, особенно тяжело с кадрами было летом: «люди увольнялись, уходили и не возвращались, люди заболевали, ложились в больницы и не возвращались». А еще была скандальная история, когда жильцы поругались с уборщицей и она решила уволиться.

23 копейки

Жители дома ул.Адмирала Макарова, 7 поинтересовались у Д.Киреева, почему управляющая компания ни разу на убирала чердак МКД. На это директор УК ответил неожиданно лаконично: «23 копейки».

После паузы он пояснил, что в тариф заложено 23 копейки на уборку чердаков и подвалов.

«Уборка, в принципе, должна проводиться всего лишь раз в год и мы делаем выбор где убирать: в подвале или на чердаке. Если в доме есть и подвал и чердак, мы убираем через полгода — подвал, еще через полгода — чердак. Или раз в год мы убираем и то и другое. На Макарова, 7, если мы убирали подвал, то до чердака еще доберемся», — пообещал Д.Киреев.