Ремонтируют дорогу на Крейзера

Дорогу по улице Крейзера заасфальтировали. Проезжая часть по улице Крейзера наконец-то приобретает благообразный вид – усилиями ГБУ «Севавтодор» там выполняется текущий ремонт.

Проводимые работы включили замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что уже выполнено.

По словам рабочих, оставшиеся на поверхности асфальта так называемые кавер-отверстия необходимы для последующей установки люков.

— Это мы прошли и сделали отверстия в асфальте, чтобы потом не искать места, где должны быть установлены люки. Потом приедет бригада, которая выдолбит асфальт по ширине люка и установит их так, чтобы было красиво, вровень с покрытием, – пояснил рабочий Андрей.

По его словам, работы еще не завершены, однако категория ремонта не предусматривает замены бордюров и устройство тротуаров.

Впрочем, за уложенный асфальт жители района уже благодарны, говорят, что с тем, что было прежде, никакого сравнения. Правда, окончательный срок сдачи объекта в ГБУ «Севавтодор» называть не стали.