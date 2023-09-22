Проблемы «Винной дороги» до сих пор не решены

О том, что у севастопольских виноделов существуют определенные трудности, связанные с земельными вопросами губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 2 ноября прошлого года Президенту России Владимиру Путину, докладывая о социально-экономическом развитии Севастополя. Тогда он объяснил президенту, что все они решаемые. Но прошел год, а решений как не было так и нет.

В очередной раз поговорить о сложностях местных виноделов собрались 20 сентября на совместном заседании комитета по экономике и комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания. В повестке заседания был один вопрос — рассмотрение обращения Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», сообщила пресс-служба заксобрания.

Участники проекта «Терруар Севастополь — Винная дорога» пожаловались депутатам, что, несмотря на постановление городского правительства и утверждения отдельной территориальной зоны для участников приоритетного проекта, вопросы по изменению вида разрешенного использования не реализуются из-за статуса у земель — сельскохозяйственные угодья. За пять лет в рамках проекта только одному хозяйству удалось построить на своих землях винодельню, дегустационный зал и ресторан.

В ситуации, помимо членов комитетов, разбирались председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, руководство департаментов сельского хозяйства, по имущественным и земельным отношениям, представители Ассоциации, крестьянско-фермерских хозяйств.

— В рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь» владельцы виноградников хотят построить свои винодельни, а не везти за несколько километров виноград на переработку, то есть развиваться в сфере виноделия. Ситуация усугубляется тем, что в Российской Федерации нет органа власти или его подведомственных организаций, которые смогли бы откорректировать сельскохозяйственные угодья, — отметил председатель комитета по экономике Евгений Дубовик.

В.Немцев обратил внимание участников совещания на необходимость проведения инвентаризации, актуализации сельхозземель.

— Понятно, что проект «Терруар Севастополь» приоритетный и развивать его необходимо. Земли в Севастополе не так много, есть особо ценные, которые мы не отдадим под застройку. Необходимо найти разумный подход к решению проблемы, чтобы еще и помочь виноградарям. Необходимо изучить, какие земли нельзя использовать под сельхозугодия, а где можно еще посадить виноградники. Для этого и нужен глубокий экспертный анализ земель, — подчеркнул спикер парламента.

Председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов обратил внимание, что на совещании с департаментом сельского хозяйства в августе данная тема поднималась. Решено было проработать вопрос о создании комиссии, в которую войдут органы исполнительной, законодательной власти города, а также Ассоциация виноградарей и виноделов и ряд ее членов. Участники совместного заседания комитетов считают создание такой комиссии целесообразным.

— В рамках этого заседания мы не сможем прийти к конкретным решениям. В письме предлагается определить ответственных лиц за создание указанной комиссии, наделить полномочиями по урегулированию ситуации с сельскохозяйственными угодьями и уведомить Ассоциацию. Предлагаю поддержать предложение руководителя Ассоциации при условии, что Ассоциация направит для работы в создаваемой комиссии или рабочей группе своих представителей, полномочия которых будут установлены советом Ассоциации, конференцией или общим собранием, — подчеркнул В.Горелов.

Парламентарии единогласно проголосовали за такое решение.

Напомним, в 2019 году власти и бизнес Севастополя договорились за три года реализовать крупный проект в сфере виноделия и туризма. Согласно концепции, местные виноградники и винодельни станут экскурсионными объектами, возле них появятся рестораны, мини-гостиницы, дегустационные залы, будут построены дороги и парковки. Планировалось, что проект «Терруар Севастополь» объединит большинство действующих винодельческих предприятий региона: как крупные винзаводы, так и небольшие частные винодельни. Всех их свяжет общий туристический маршрут — «Винная дорога» протяженностью более 80 километров.

При этом город брал на себя разработку единого бренда «Терруар Севастополь» и интернет-сайта, установление 52 знаков навигации, ремонт дорог к 12 удаленным хозяйствам, подключение к коммунальным сетям. Кроме этого, правительство города обещало виноделам изменить вид разрешенного использования земли, чтобы на ней можно было строить новые винзаводы, магазины, мини-отели, кафе, рестораны, сыроварни, пекарни — все, что поможет привлечь туристов. Но проблема в том, что все земли, которые были выделены виноградарям, относятся к категории сельхозугодий. По Земельному кодексу, который существовал задолго до создания в 2019 году ПП «Терруар Севастополь», эти земли нельзя использовать для любого вида строительства.