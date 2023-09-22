Приглашают на «Ай-Петри Фест»

Принять участие в мероприятии могут все желающие, пропуск в этот день оформлять не нужно, поскольку в этот день в заповеднике объявлен День открытых дверей.

Ялтинский горно-лесной заповедник приглашает на первый эколого-просветительский фестиваль «Ай-Петри Фест», который состоится 30 сентября, с 11.00 до 18.00 на кордоне горы Ай-Петри. В программе: выставка-ярмарка и мастер-классы по народным ремеслам (керамика, ковка, кожевенное производство, изделия из природных материалов, резьба по дереву и др.); экскурсии «К зубцам Ай-Петри», «Ялтинская пещера»; экологические мастер-классы и активности для детей и взрослых (кастомизация экосумок, переработка пластика велошрёдером); заповедные станции с эколого-просветительской тематикой; пленэры на Ай-Петри; культурная программа с участием группы «Курага» и других приглашенных артистов.

Фестиваль направлен на популяризацию знаний об особо охраняемых природных территориях, о краеведении и туристической привлекательности региона, о народных ремеслах Крыма.

Всем въезжающим на плато Ай-Петри будут выдаваться бесплатные учетные билеты для посещения фестиваля. Точек выдачи будет несколько: касса у водопада Учан-Су, касса на зубцах Ай-Петри, непосредственно на кордоне.

Бесплатны билет дает право на посещение эколого-просветительского фестиваля и право на посещение бесплатной экскурсии в пещеру «Ялтинская».