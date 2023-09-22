Несогласного с СВО крикуна оштрафовали на 40 тысяч рублей

На замечания мужчина не реагировал, поэтому жильцы вызвали полицию. Сотрудники УМВД России по Севастополю доставили крикуна в отделение и составили административный протокол за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в специальной военной операции.

«Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения. Постановлением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В Крыму и Севастополе подобные случаи, к сожалению, не редкость. 21 сентября в эфире телеканала «Крым 24» крымский общественник Александр Талипов рассказал, что только в Республике Крым к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ были привлечены около 600 человек. Возбуждено 10 уголовных дел.