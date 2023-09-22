Несогласного с СВО крикуна оштрафовали на 40 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал 43-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Днем во дворе многоквартирного дома он выкрикивал оскорбляющие лозунги.
На замечания мужчина не реагировал, поэтому жильцы вызвали полицию. Сотрудники УМВД России по Севастополю доставили крикуна в отделение и составили административный протокол за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в специальной военной операции.
«Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения. Постановлением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
В Крыму и Севастополе подобные случаи, к сожалению, не редкость. 21 сентября в эфире телеканала «Крым 24» крымский общественник Александр Талипов рассказал, что только в Республике Крым к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ были привлечены около 600 человек. Возбуждено 10 уголовных дел.