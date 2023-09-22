Нанесен ракетный удар по Севастополю

Как сообщило Министерство обороны РФ, 22 сентября «киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь».

В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения в 13.10 повреждено историческое здание штаба Черноморского флота в центре Севастополя. Сообщается об одном погибшем военнослужащем.

Как сообщил губернатор города, возле театра им.Луначарского упал осколок ракеты. Улица Большая Морская перекрыта. На место выехали все оперативные службы.

Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания в здании штаба ЧФ. «Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб», — заверил горожан М.Развожаев.

По его словам, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали, «даже выбитых стекол пока не зафиксировано».

«По моему поручению на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным. Идет координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход», — написал губернатор.

Он призвал сохранять спокойствие, не выкладывать фото и видео и не выезжать в центр города.

О прекращении работы морского пассажирского транспорта сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». С пл.Нахимова людей отвозят на Северную сторону компенсирующие автобусы.

В прошлом году штаб ЧФ дважды подвергался атакам беспилотников. В первый раз это произошло в День ВМФ, 31 июля — осколками были ранены пятеро человек. 20 августа сбитый силами ПВО беспилотник упал на крышу здания.