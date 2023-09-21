Выбитые стекла из-за ракетной атаки вставили

Управляющая компания Нахимовского района отработала заявки жителей многоквартирных домов, в которых после ракетной атаки ВСУ 13 сентября были повреждены окна. Сейчас в домах уже вставлены новые стеклопакеты.

«Наши сотрудники работали на выходных. У нас оставалась одна заявка по улице Розы Люксембург — там была не квартира, а подъезд. Сотрудники не сразу смогли туда попасть, не могли разобраться с кодовым замком. Люди, которые давали заявку, не ответили на звонок. Но сегодня эта заявка уже отработана, поэтому с остеклением вопрос решен», — сообщил директор ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района» Денис Киреев в прямом эфире ЦУП Севастополя.

Д.Киреев допустил, что в УК могут еще поступить заявки, которые будут оперативно отработаны. Всего по данным городского правительства было выбито более 60 окон (порядка 300 квадратных метров) на семи многоквартирных домах и одном частном.

Кроме того, севастопольцы задали директору управляющей компании вопрос про состояние бомбоубежищ. Оказалось, что многие жители до сих пор не знают, где можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации.

«Сейчас главное — безопасность жителей. Наши бомбоубежища не приведены в порядок должным образом», — написала в социальных сетях жительница ул.Адмирала Макарова.

Директор УК ответил, что у в его ведении помещений, имеющих статус бомбоубежища, нет. Есть подвалы, которые имеют статус укрытия.

«Большинство подвалов подходят под требования укрытий. Наша задача сохранить их сухими, чистыми, к чему мы и стремимся. Эта работа ведется. Всего по району у нас осталось порядка 18 или 19 подвалов убрать. Подгоняем лодки и потихоньку их вычищаем», — рассказал Д.Киреев.

Он сообщил, что сотрудники ЖКХ обновили указатели, ведущие к укрытиям, и посоветовал «в каких-либо неприятных ситуациях спускаться в свой подвал, а если его нет, то в подвал соседнего дома». Ключи от укрытий есть у председателей домов или активных жильцов.