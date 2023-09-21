Ведется подготовка к масштабной выставке-форуму на ВДНХ

Севастополь готовится принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» , которая откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Планируется провести презентацию севастопольских туристических объектов, рассказать о творческих коллективах и возможности инвестирования, продемонстрировать сельхозпродукцию и сувениры.

«Севастополь готовится особо активно — нам очень многое нужно показать. Вчера у нас проходила встреча в Симферополе, так как мы объединяемся с нашими коллегами из Республики Крым. На выставке будут представлены наши коллективы, туристический потенциал, инвестиционный потенциал и то, что было сделано в социальной сфере. Это все будет рассказываться и показываться», — рассказала начальник управления туризма города Лариса Остапенко в прямом эфире Центра управления регионом.

По ее словам, выставка должны стать самой масштабной в России за последние десятилетия. Она будет проходить в течение пяти месяцев — с ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. По предварительным оценкам, ее посетят более 15 миллионов человек.

«Это будет гастрономическая история, в отдельном павильоне будут продаваться товары, произведенными нашими предпринимателями. Посетители смогут приобрести сувениры и даже предметы мебели. Я думаю, что даже недели не хватит, чтобы обойти всю выставку», — считает Л.Остапенко.

Кстати, от Севастополя на ВДНХ поедут местные экскурсоводы. Они уже прошли отбор и скоро приступят к занятиям на курсах повышения квалификации. Каждый из них на выставке будет работать по две недели.