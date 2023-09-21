В Коктебеле начали реконструкцию набережной

В поселке городского типа Коктебель с сентября идет реконструкция двух километрового участка променада у моря.

На сегодняшний день ведутся работы на участке от холма Юнге до реки Янтык, а также у Киловой горы.

«Лично осмотрел ход строительства, пообщался с подрядчиком. На набережной будут выполнены работы по защите ее от воздействия морской волны, благоустройство территории. Также будет проведен монтаж сетей водоотведения. Все необходимые работы должны завершиться по плану графика, чтобы сама территория набережной была качественной и комфортной для отдыхающих», — сказал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Протяженность набережной 1,9 км. Проект реконструкции предусматривает расширение существующей пешеходной зоны до 30 метров, отсыпку и расширение пляжной зоны от 35 до 50 метров, обустройство волноотбойных стен, пандусов, освещения.

Реконструкция набережной проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Работы синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов.