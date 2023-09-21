Удостоверение ветерана боевых действий выдадут без заявления

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Участникам СВО больше не нужно обращаться в соответствующие министерства и ведомства с заявлениями, поскольку там имеются все документы, подтверждающие статус военнослужащего.

Предполагается, что новое правило поможет бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно. Постановление распространяется на военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, а также добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, еще одно постановление также касается беззаявительного предоставления мер социальной поддержки. Начиная с 2023 года ветераны боевых действий, принимающие участие в СВО, смогут получать положенную им ежемесячную денежную выплату без обращений в госструктуры. Все необходимые сведения будут поступать в Социальный фонд России от ведомств, которые выдали удостоверение.