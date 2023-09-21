Спрятала украденные продукты под длинной юбкой

Жительница Севастополя и ее приятельница украли в супермаркете на улице Ревякина продуктов на 11 тысяч рублей, отвлекли внимание кассира и успели скрыться. Одну из злоумышленниц поймали на следующий день, когда она снова посетила тот же магазин.

Росгвардейцам пришлось выезжать в супермаркет дважды. Когда они приехали в первый раз, женщины уже успели уйти из магазина. Продавцы показали записи с видеокамер — на них было видно, как две покупательницы совершали подозрительные манипуляции с пакетами. Позже выяснилось, что дамы оплатили только часть товаров, а пока одна из женщин отвлекала кассира, вторая спрятала украденное под длинную широкую юбку, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

По результатам проведенной ревизии была составлена справка-чек, подтвердившая, что сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

На следующий день одна из женщин снова наведалась в магазин. Продавщицы ее узнали и нажали на тревожную кнопку.

Прибывший наряд задержал злоумышленницу: ею оказалась 46-летняя жительница Севастополя. Разбираться с кражей в гастрономе теперь предстоит полиции.