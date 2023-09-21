Сбивший мотоциклиста водитель «Мерседеса» был в наркотическом опьянении

Завершено расследование уголовного дела о ДТП на пр.Генерала Острякова, в котором погиб 27-летний мотоциклист.

Авария произошла 4 апреля 2023 года в районе магазина «Приветливый». 56-летний водитель автомобиля «Мерседес» находился в состоянии наркотического опьянения. Он развернулся через двойную сплошную перед светофором и выехал на встречную полосу.

Нарушил ПДД и мотоциклист: превысил скорость и также выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

От удара с «Мерседесом» мотоцикл «Сузуки» отбросило в автобус, стоявший на остановке. Мотоциклист скончался в машине скорой помощи на месте происшествия.

Позже оказалось, что у него не было с собой водительского удостоверения соответствующей категории. Сотрудники полиции провели расследование: были допрошены свидетели, изъяты видеозаписи, сделаны технические и судебно-медицинские экспертизы.

На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и для дальнейшего направления в суд.