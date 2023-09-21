Россия ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

Временные ограничения помогут насытить рынок топлива в стране, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Постановление о временном ограничении на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.