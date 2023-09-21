Подлинность товара можно проверить на Госуслугах

При покупке товара с помощью единого портала госуслуг можно узнать где, когда и кем он прозведен, а также получить информацию о весе и объеме продуктов. Для этого нужно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».

«Технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки «Честный знак». Постановление правительства об этом подписано», — сообщает пресс-службе правительства РФ.

Сейчас в списке товаров, подлежащих обязательной маркировке, — лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.

Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение «Честный знак».