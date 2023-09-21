Отремонтируют подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарая

В Крыму аварийный участок автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта отремонтируют за 756 млн рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика.

Участок дороги длиной 44 км отремонтирует московское АО «Центродорстрой». Предельный срок исполнения контракта стоимостью 756,168 млн рублей — 1 декабря 2024 года. При этом подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 90% работ.

Подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарая находится в аварийном состоянии с 2020 года из-за сошедшего оползня.

Прокладка серпантина из Ялты через вершину Ай-Петри началась в 1865 году. С конца 19 века профиль дороги не менялся: ее лишь немного расширили в 1912-1913 годах, а в послевоенное время заасфальтировали.