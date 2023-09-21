Над Черным морем и Крымом уничтожили 19 беспилотников

Киев пытался атаковать объекты на территории России беспилотниками, средства ПВО над акваторией Черного моря и Крымом уничтожили 19 БПЛА, сообщили в Минобороны России.

«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.