Каждый пятый экскурсовод уже имеет лицензию

В Севастополе 110 экскурсоводов прошли аттестацию, которая с июля 2024 года станет обязательной. Всего такой экзамен должны сдать около 600 севастопольских гидов.

«Это достаточно хороший показатель, так как на начало сентября в некоторых регионах было всего по 5-10 лицензированных специалистов. Мы входим в десятку регионов России, кто стремительно аттестует своих экскурсоводов, — рассказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко в прямом эфире Центра управления регионом.

Аттестация проводится на базе РЭУ имени Плеханова. В экзаменационную комиссию вошли представители университета, бизнеса и чиновники. Экзамен состоит из двух частей: тестовой части и очной защиты экскурсионного маршрута.

Экзаменаторы в том числе, проверяют методологию отбора информации и корректность исторических фактов.

По словам Л.Остапенко, по поводу аттестации многие экскурсоводы выражали негодование. Особенно недовольны новым законом были гиды, которые «ведут свой бизнес в социальных сетях» и там дают объявления об авторских турах.

Кстати, новый закон как раз поможет либо вывести неофициальных экскурсоводов «из тени», либо им придется прекратить свою деятельность.

«В первое время к нам приходили люди и говорили: «А зачем нам знать год основания Севастополя, я ведь веду экскурсию в горах?» Мы говорим: «Нет, подождите, вы должны нашим туристам предоставлять всю информацию о регионе, именно на это и направлено обучение»», — рассказала начальник Управления туризма.

Сейчас на сайте правительства Севастополя в разделе «Управление туризма» любой экскурсовод может найти для себя нужную информацию, включая специализированные учебники. Кроме того, в новых требованиях к гидам особое внимание уделяется технике безопасности. Каждый из них должен знать, «с какой стороны дороги поставить группу, чтобы это было безопасно для движения транспорта и для людей». Еще больше требований предъявят к проводникам, которые работают на горных маршрутах.

«Работа в горах — это вообще отдельная история. Там у нас идет аттестация именно проводников. И здесь особая ответственность именно за безопасность. Эти полномочия на данный момент переданы спортивным федерациям: кто занимается альпинизмом, подводным плаванием. Это связано уже с категорированием сложности маршрутов и здесь нужно специальное образование», — пояснила Л.Остапенко.

Изначально обязательную аттестацию экскурсоводы должны были пройти до 1 июля 2023 года. Потом этот срок перенесли на год — до 1 июля 2024 года. После этой даты гидов начнут проверять. Если к тому времени их не окажется в федеральном реестре, то сначала оштрафуют, а потом не разрешат работать.

Предполагается, что новые правила систематизируют данный сегмент рынка, а уровень квалификации экскурсоводов повысится. Те севастопольские гиды, которые проводят экскурсии еще и в Крыму, должны будут пройти две аттестации.