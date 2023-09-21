Болеем за Рафаэля!

Он стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса, и теперь

примет участие в очных финальных испытаниях, которые пройдут в Московской области, где живет и работает победитель конкурса «Учитель года России» 2022 года, учитель истории Дмитрий Лутовинов.

В 2023 году участниками конкурса станут 90 лучших учителей со всей страны, из которых 69 являются классными руководителями, а 8 имеют ученую степень кандидата наук. Как и в прошлом году, среди финалистов преобладают учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, английского языка. В отличие от них, севастопольский участник преподает естественнонаучного предмет.

Р.Сайфутдинов в своем видеоэссе, сделанном специально для конкурса, признается, что с самого детства увлекался познанием мира и явлений, которые происходят рядом. Ему было интересно, почему горит свеча, пузырится лимонад, почему сахарный песок растворяется в воде, а морской нет. Его интересовало все, что происходит в мире.

Со временем, пришло понимание, что все, что происходит в мире, но скрыто от глаз, никакая не магия, а дело науки. В свое время это ему объяснили и его преподаватели, которые теперь стали коллегами. Знания, приобретенные в школе, а затем в вузе, Р.Сайфутдинов теперь передает своим ученикам. Он уверяет, что влюблен в профессию учителя, старается найти подход к каждому своему ученику, всячески поощряет интерес детей к химии и даже разрешает снимать самые яркие и интересные эксперименты, проводимые в классе.

Р.Сайфутдинову не в тягость классное руководство – выпустив один класс, он взял другой, с верой, что все дети талантливы и любознательны, что в каждом из своих учеников – он сам.

Р.Сайфутдинов гордится тем, что преподает в городе с великим прошлым и считает для себя важным

воспитать поколение достойных представителей своего города.

Торжественное открытие конкурса состоится 22 сентября в Доме правительства Московской области. Финальный этап пройдет в два тура: в первом участники пройдут три конкурсных испытания: «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». Пятнадцать конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и участниками второго тура. Во втором туре лауреатов ждут также три испытания: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогам будут определены призеры и победитель конкурса.

Церемония награждения состоится 5 октября в Международный день учителя в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце. Болеем за Рафаэля!