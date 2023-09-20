В районе ул.Макарова будут ремонтировать подпорные стены

Проектно-изыскательские работы на реконструкцию двух подпорных стен на Корабельной стороне за 12,5 миллионов рублей выполнит московская компания ООО «Экотектор».

ГКУ «Управление по эксплуатации городского хозяйства» подписало два контракта с единым подрядчиком — ООО «Экотектор». По первому контракту за семь млн рублей будут выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции подпорной стены в районе ул.Адмирала Макарова, около береговой линии. Длина стены — 154 метра.

Второй контракт на 5,6 млн рублей — на реконструкцию 45-метровой подпорной стены по ул.Адмирала Макарова напротив домов 11 и 13. Проекты должны быть готовы к середине декабря.

«Предполагаемая стоимость строительства подпорной стены вдоль береговой линии — 112 млн рублей. Во дворе домов на ул.Адм.Макарова, 11 и 13 — 36 миллионов», — сообщается в документации. Работы финансируются из бюджета Москвы.

Согласно техническому заданию подрядчик должен провести топографическую съемку, инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и иные изыскания; исследовать местность на предмет нахождения на территории объектов культурного наследия, а также на наличие или отсутствие взрывоопасных предметов. Результаты инженерных изысканий должны получить положительное заключение госэкспертизы. Работы уже ведутся.

В текущем году в Севастополе планируется отремонтировать 13 подпорных стен.