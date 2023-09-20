В Каче и Верхнесадовом сбиты беспилотники
Силы противовоздушной обороны днем 20 сентября сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в поселке Кача и селе Верхнесадовом в Севастополе. Горит трава.
«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место», — написал губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Продолжается контроль воздушной обстановки, а в акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.
«Запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — напомнил губернатор.