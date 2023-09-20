Старший брат сломал руку младшему из-за матери

Ранее судимый житель Севастополя издевался над матерью и сломал руку своему младшему брату, который за нее заступился. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что 38-летний севастополец, ранее судимый за угрозу убийством, проживает в одной квартире со своей матерью. Их совместную жизнь легкой не назовешь: когда сын выпивает, он начинает грубить и нецензурно высказываться в адрес своей родственницы. Его 36-летний родной брат, придя в гости, стал свидетелем очередного конфликта и высказал недовольство поведением старшего брата, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Разгневанный старший брат накинулся с кулаками на младшего и ударил его. Целился в лицо, однако потерпевший успел закрыть лицо руками — позже врачи диагностировали у него перелом левой кисти. А это квалифицируется как причинение вреда здоровью средней тяжести.

На место происшествия прибыл участковый и задержал нападавшего. В отношении него отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.