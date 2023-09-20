Севастопольский школьник вошел в число лучших юных изобретателей России

В Государственной Думе 15 сентября состоялся финал юбилейной Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая уже 10 лет собирает на своей площадке лучшие изобретательские и научно-технические проекты школьников, которые могут быть использованы для развития и преобразования различных сфер жизни общества.

Среди победителей — учащийся Севастопольской Малой Академии наук (МАН) шестнадцатилетний Дмитрий Алешкин.

Как рассказал директор МАН Сергей Пасеин, всего на конкурс было подано около 900 работ из всех регионов России, двенадцать из них признаны лучшими, все они названы победителями. Их авторы получили возможность выступить перед остальными участниками конференции, а также перед депутатами Государственной думы.

Д.Алешкин занимается теорией искусственного интеллекта под руководством преподавателя Севастопольской МАН, кандидата технических наук Льва Канова, который ведет секцию прикладной математики.

Работа юного изобретателя из Севастополя посвящена вопросам искусственного интеллекта с точки зрения прикладной математики, созданию математических моделей.

— Они просчитывали эти модели в соответствующих компьютерных программах и показали, как правильно усовершенствовать искусственный интеллект в части применения на электроэнергетических станциях или в автономном транспорте, — рассказал «Севастопольской газете» С.Пасеин.

Интересно, что Д.Алешкин — единственный из участников, кому разрешили доложить свою работу в онлайн-режиме, а не очно, что было правилом для всех остальных.

Известно также, что организаторами торжественного награждения победителей традиционно выступили профильные комитеты Государственной Думы — Комитет по науке и высшему образованию, а также Комитет по просвещению.