Сбитые беспилотники оказались вражескими ракетами

Информацию о сбитых днем 20 сентября над Качей и Верхнесадовым беспилотниках через час уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Оказалось, сбили ракеты.

«Наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь», — написал губернатор в Телеграм-канале.

Дым, который видно сейчас на Северной стороне, — это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Сначала горела трава, потом из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями.

Сейчас площадь пожара почти полгектара. На месте работают силы МЧС и лесничества. Ситуация на контроле экстренных служб. Губернатор попросил всех сохранять спокойствие.